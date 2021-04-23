Demiralp’te son tango

Suna ERDEN

Girne’de müşteri olarak girdiği yerlerden pahalı eşyaları pantolonunun içerisine gizleyip çalan Ürdünlü Mohannad Abdel Rauof Al Ouadah son vukuatında yakayı ele verdi.

İki yerden pahalı gözlükler ve kulaklık çalan zanlı, son olarak girdiği Demiralp İletişim isimli iş yerinde de cep telefonu almak üzereyken fark edildi.

Bunu anlayan zanlı kaçmaya çalışsa da iş yeri çalışanı peşini bırakmadı.

Zanlı ile iş yeri çalışanı arasındaki kovalamaca çetin geçti.

Zanlı tarafından itilen ve kolu çatlayan iş yeri çalışanı, Mohannad Abdel Rauof Al Ouadah’ı dolmuşa binerken yakaladı.

Polise teslim edilen zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Nisan ayı içerisinde yaptığı hırsızlıklar açıklandı.

İlk vukuatında kulaklık çaldı

Duruşmada aktarılan bilgilere göre; zanlı ilk suçunu 13 Nisan 2021 tarihinde işledi. Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Şokmar’a müşteri olarak giden zanlı, 300 lira değerindeki kablosuz cep telefonu kulaklığını pantolonun içerisine gizleyerek çaldı.



Zanlının ikinci durağı ise 19 Nisan’da Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Mert Optik oldu.Zanlı buradan da 5 bin 900 lira değerinde iki adet marka gözlüğü pantolonunun içerisine koyup, dükkandan çıkararak çaldı.

Pantolonu suç aleti

Zanlı 20 Nisan tarihinde üçüncü girişiminde ise yakayı ele verdi.

Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Demiralp İletişim isimli iş yerine müşteri olarak giden zanlı, 3 bin 500 lira değerindeki telefonu pantolonunun içerisine soktuğu sırada iş yeri sahibi tarafından fark edildi.

İş yeri sahibi Ali Demiralp, zanlıyı fark edince elemanı Memduh Tek’e yakalaması için seslendi. Durumu fark eden zanlı telefonu bırakıp kaçmaya başladı. Zanlı önde Tek arkada Girne sokaklarında kovalamaca yaşandı. Zanlı kendisini gömleğinden yakalayan Tek’i itip kaçmaya devam etti. Yere düşen Tek’in sol kolunda çatlak oluştu ama zanlının peşini bırakmadı.

Tek, tam dolmuşa binmek üzereyken zanlıyı yakaladı. Durum polise bildirilirken, olay yerine giden Girne Adli Şube ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

8 gün tutuklu kalacak

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının yakalandığı esnada üzerinde kulaklık ile bir adet çalıntı gözlüğün bulunduğunu ancak diğer emarelerin halen kayıp olduğunu bildirdi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün süre istedi. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 11:23