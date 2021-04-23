Parti günü aldım

Gönyeli’de villada düzenlenen ve 28 kişinin katıldığı doğum günü partisine yapılan baskında uyuşturucuyla yakalanan Abimbola Andrew Olaiya dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada alınan bir ihbar üzerine Nisan 2021 tarihinde, saat 21.20 sıralarında Gönyeli’de bir villaya baskın yapıldığı belirtildi.



Baskında parti yapan 28 kişinin tespit edildiği, evde arama yapıldığı kaydedildi. Yapılan aramada ev sahibi olan zanlının yatak odasındaki dolapta yarım gram uyuşturucu bulunduğu açıklandı. Tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucuyu parti yapılacağı gün bir şahıstan aldığını söylediği aktarıldı. Aranan bir şahıs olduğu belirtilerek, soruşturma amaçlı zanlı hakkında 4 gün ek süre istendi.Mahkeme talep edilen süreyi onaylayarak, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.