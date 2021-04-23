İkisine de yazık oldu

Suna ERDEN

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda 2020 yılı Kasım ayında alkolün etkisiyle kaza yapıp, yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Melisa Yıldırım’ın (25) yaşamını yitirmesine neden olan Hasan Serkan Gün

3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın kusurlu olduğu belirtildi. Kaza günü alkollü olan sanığın, ters yöne girdiği kaydedildi.

Kazadan önce de sanığa alkollü araç kullanmaktan iki kez ceza yazıldığı açıklandı.

Sanığın kazada yaralanması ve 7 yıllık nişanlısını kaybetmesinden dolayı yaşadığı vicdan azabı ise lehine değerlendirildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Nuvit Gazi, ölümlü trafik kazalarının ülkemizde yaygınlık kazandığını ve insanların yollarda canlarını kaybetmesinin trajik bir durum olduğunu ifade etti.

Mahkemelerin bu durum karşısında sesini yükseltmek zorunda olduğunu belirten Başkan Gazi,



ölümlü kazaların ülkemizde travmatik bir hal yarattığını dile getirdi.Gazi, ölümlü kazalara neden olan sanıklara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Alkollüydü, ters yöne girdi

Sanığa ceza takdir ederken kazanın oluş şekli, sonuçları ve taşıdığı kusurların göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Başkan Gazi, kaza sonucu sanığın yanında yolcu olarak bulunan ve 7 yıldır birlikte olduğu nişanlısının olay yerinde hayatını kaybettiğini anımsattı.

Sanığın alkolün etkisi altında söz konusu yolda ters yönden seyrettiği sırada kazanın gerçekleştiğini söyleyen Gazi, sürekli kullandığı bir yol olmasına rağmen böyle bir kazanın gerçekleşmesinin sanığın kusurundan kaynaklandığını anlattı.

Gazi, sanığın kazadan önce de alkollü araç kullanması nedeniyle 2 defa trafik cezası aldığını bildirdi.

Vicdan azabı çekiyor

Sanığın sabıkasının bulunmadığını, kazada kendisinin de yaralandığını, 7 yıldır birlikte olduğu nişanlısını kaybetmenin vicdan azabını çektiğini belirten Gazi, bunların hafifletici unsur olarak görüldüğünü dile getirdi.

Gazi, tüm unsurların göz önünde bulundurulduğunu vurgulayarak, sanığın 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.