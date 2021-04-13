Kuzeyde 35, güneyde 528 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı. Tedavi gören 37 kişi taburcu edilirken, günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti. Güney Kıbrıs’ta ise 58 bin 97 test sonucu 528 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, bir kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 461 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, vakalardan birinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu belirtti.

11 kişinin Lefkoşa, 15 kişinin Gazimağusa, 3 kişinin Girne, 2 kişinin İskele bölgesinden olduğunu da kaydeden Bakanlığın açıklaması şöyle:

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-2,Yakın Doğu Bulvarı- 3, Sanayi Bölgesi-1, Marmara-1 Haspolat-2,

Gönyeli-1, Hamitköy-1

Girne: Girne Merkez- 2, Karşıyaka-1



Gazimağusa: Gazimağusa Merkez -8, Tuzla-1, Salamis Yolu-2, Kaleiçi-2, Karakol Bölgesi- 1.Yeniboğaziçi-1İskele: Kaplıca-2.

Güneyde Covid hastası doğum yaptı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 1 yeni can kaybı oldu, 528 yeni vaka tespit edildi.

Rum yetkililer, son 24 saatte 58 bin 097 test yapıldığını belirtti. Henüz aşı olmayan 62 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 273’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 52 bin 033 oldu.

Tedavi gören 225 hastadan 56’sının durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan güneyde, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü Sözcüsü Charalambos Charilaou, Covid-19 pozitif olan annenin pazar günü Lefkoşa’daki Makarios Hastanesi'nde normal bir doğum yaptığını açıkladı.

Sözcü, kadının Makarios Hastanesi’ndeki Covid-19 birimdeki özel tasarlanmış bir odada normal doğum yaptığını belirtti.

Charilaou, salgının başlamasından bu yana Covid-19 ile doğum yapan annelerin sayısının üçe ulaştığını; diğer iki doğumun ise özel bir ameliyat odasında yapıldığını söyledi.