Durumları iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Dörtyol ile Korkuteli arasında dün akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Şükri Çelik ile Ahmet Karataş’ın Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındıkları, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün akşam saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde, Korkuteli - Dörtyol arasında meydana geldi. Yönetimdeki KP 673 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyreden Şükrü Çelik, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçtikten sonra direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Şükrü Çelik yönetimindeki araç, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarparak yol içerisine savruldu.

Araç savrulduktan sonra, arkasından aynı istikamete doğru seyreden Serkan Zabun yönetimindeki DD 674 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan KP 673 plakalı araç sürücüsü Şükrü Çelik ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Karataş (45) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.