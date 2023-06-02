Tüm gözler İmamoğlu’nda

Seçimlerin ardından gözlerin çevrildiği Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) dün sıcak saatler yaşandı. CHP Genel Merkezi'nde Canan Kaftancıoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK toplantısına katıldı.

Parti Genel Merkezi’nde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü. Merkez Yönetim Kurulu'nun tamamı istifa etti. Kurultay çalışmalarının başlatılması için kurmaylarına talimat verdiği öğrenilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklayacağı belirtildi.

CHP Parti Meclisi (PM) yarın basına kapalı toplantı yapacak. Saat 10.00'da başlayacak toplantıda da seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay görüşülecek. Geçtiğimiz yıl yapılması gereken CHP Olağan Kurultayı seçimler gerekçesiyle parti tüzüğünün verdiği yetkiyle 1 yıl ertelenmişti. Bu yıl yapılacak CHP Olağan Kurultayı'nın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer yandan CHP PM toplantısında, CHP'nin Meclis yönetimi de belli olacak. Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması sebebiyle Meclis Grup Başkanı seçilecek. Bu koltuk için Özgür Özel'in ismi öne çıkıyor. Toplantıda ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri ve diğer yönetim organları da belirlenecek.

Merkez Yönetim Kurulu'nun tamamı istifa etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklayacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kurultay takviminin başlatılması için talimat verdi.

