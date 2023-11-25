‘Eğlence’ yapacaktı

İç çamaşırına sakladığı kokain türü uyuşturucu ile Kuzey Kıbrıs’a geçmeye çalışan Kıbrıslı Rum Lefteris Theocharous ihbar üzerine Metehan Kara Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde uyuşturucuyu eğlence amaçlı KKTC’ye ithal ettiğini söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Kasım 2023 tarihinde zanlının KKTC’ye uyuşturucu ithal edeceği bilgisini alındıklarını ve Metehan Kara Sınır Kapısı’nda pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, saat 18.02’de NPA 042 plakalı araç ile KKTC'ye giriş yapan zanlı Lefteris Theocharous’un görevli polis ekibince alıkonulduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde şeffaf streç naylon içerisinde 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi güneyde ismini bilmediği bir şahıstan 300 Euro para karşılığında alıp, eğlence amacıyla KKTC’ye ithal ettiğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

