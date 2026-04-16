Biletler de yandı

Ercan Havalimanı’nda uyuşturucu kırıntısıyla yakalanan K.D.(K-29) ile Y.K.(E-41) ve tasarrufunda bir gram kokain bulunan Y.A.(E-38) dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlıların x-ray cihazından geçtiği sırada tespit edildikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; Y.A.’nın 14 Nisan saat 14.00 sıralarında, zanlılar Y.K. ile B.D.’nin ise aynı gün saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçtikleri esnada tespit edildiklerini söyledi.

Polis, zanlı Y.A.’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlılar Y.K. ile B.D.’nin birlikte kullandıkları valizde yapılan aramada ise yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını ifade etti. Polis ayrıca, zanlı B.D.’nin el çantasında içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen maddelerin analiz için ilgili laboratuvara gönderileceğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

