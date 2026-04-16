Altın oldu maşallah

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda asma yaprağı kilosu bin 200 liradan satışa sunuldu. Pazarda domates 200-220, çağla badem 400, taze fasulye 250 ve kolakas 200 liradan alıcı beklerken, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını ifade etti. Vatandaşlar, alım gücünün düşmesi nedeniyle alışverişlerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Ne dediler..?

Asiye Olgunsoy

“Pazar yerinden kolokas ve semizotu aldım daha da bir şeyler alacağım. Fiyatlar çok pahalıdır. Fiyatı yüksek olduğu için almadığımız ürünler oluyor ama mecbur olduğumuz ürünleri de azar azar alıyoruz. Eskisi kadar fazla alışveriş yapamıyoruz. Hükümetin bu fiyatlara el atmasını istiyoruz. Pazar yerinde bugün fiyatı en yüksek ürün 200 TL ile domatestir.”

Ali Serdar

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldik ve elimizde boş çantamızla gezip önce fiyatlara bakıyoruz ve almak istediğimiz ürünlerin en ucuzunu arıyoruz. Çağla baden 400, asma yaprağı bin 200 lira, yenidünya 150 liradan satılıyor. Pazara geldiğimizde ihtiyacımız olanların yarısını alıp gidiyoruz. Eskiden geldiğimizde fiyat sormadan çantalar doldurur giderdik ancak şimdi tadımlık alıyoruz. Her hafta fiyatlar yükseliyor. Pazar yerinde yarım saattir dolaşıyorum ve sadece fiyat bakıyorum. Hükümetin bu işe bir çözüm bulması gerekiyor çünkü halk perişan durumdadır.”

Turgay Mimi

“Pazar yerinden pancar, salatalık, bakla aldım ve bir şeyler daha alacağım. Bu hafta sürpriz oldu ve domates 220 liradan satılıyor. Bu fiyatların bir kontrolü yok mu? Pazara geldiğimiz zaman hanımın siparişlerine göre alıyoruz ancak eskisi gibi değil aldığımız ürünlerin miktarları çok azaldı. Denetim olması lazım. Bir tezgahta 80 lira yazan domates başka bir tezgahta 220 lira. Herkes keyfi fiyat uyguluyor.”

Hasan Nail Boğaç

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak çok pahalılık vardır. Dövizdeki bu yükseliş nedeniyle artan fiyatlar eve boş dönmemize neden oluyor. Paranın değeri kalmadı. Pazar yerine geldiğimizde fiyatı ucuz olanı almaya çalışıyoruz. Eskiden geldiğimizde çantalar doldurur giderdik şimdi eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Fiyatlarda da bir denge yok. Bakla fiyatına bakıyorum, kuruyemiş fiyatlarına bakıyorum çok yüksek. Denetimsizlik nedeniyle bir tezgahta 50 diğer tezgahta iki üç katı fiyata ürünler satılıyor. Bir denetim yapılması şarttır.”

Davut Kansu

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatlar normal gibi görünüyor. Pazar yerine çok gelen birisi değilim daha kaliteli ve daha sağlıklı ürünleri almak adına alışverişlerimiz güneyden yapıyorum. Bazı şeyler orada daha ucuz bazı şeyler pahalı olsa da benim için öncelik sağlık olduğu için güneyi tercih ediyorum. Pazardan alışveriş yaparken kendimi enayi hissettirecek fiyat skalasında ürün satılıyorsa almıyorum. Eskiden aldığımız kadar ürün almıyoruz daha az ürün alıyoruz. Sadece pazar yeri için değil yetkililerden tüm ürünlerde fiyatları düşürmelerini istiyoruz.”

Suphiye Bilgin

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Pahalı ama almak zorunda olduğumuz için fiyatı yüksek de olsa azar azar alıyoruz. Fiyatı yüksek diye almadığım ürün 200 lira ile kabaktır. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Hüseyin Akpolat

“Pazar yerinden ucuz ne varsa onlardan almaya geldik. Ben emekli bir kişiyim ve aldığım para ile geçinmek zor. Parası olan için fiyatlar ucuz ama benim gibi olan asgari ücret emeklisi alamaz. İki tane enginar ve yanına asma yaprağı alayım dedim ancak çok pahalı. Beklentimiz çok ama beklentilerimize cevap verecek kimse yok. Ekonominin düzeleceğine inanmıyorum. Kıbrıs’ta ekonominin düzelmesini beklemek Kıbrıs sorununun çözüme kavuşmasını beklemek gibidir.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 1200-1500 TL

Çağla badem: 400 TL

Taze fasulye: 250 TL

Acı biber: 250 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Ayrelli: 250 TL

Domates: 200-220 TL

Kolakas: 200 TL

Çilek: 200 TL

Kivi: 180 TL

Yeşil biber: 180 TL

Yenidünya: 150 TL

Mantar: 150 TL

Nar: 150 TL

Armut: 150 TL

Ananas: 140 TL

Kavun: 120 TL

Elma: 120 TL

Bezelye: 120 TL

Erik (Paket): 100 TL

Avakado: 100 TL

Muz: 100 TL

Kabak: 100 TL

Çiçek lahana: 95 TL

Salatalık: 80 TL

Karpuz: 80 TL

Patlıcan: 70 TL

Sarma lahana: 60 TL

Taze bakla: 60 TL

Enginar: 50

Pancar: 50 TL

Havuç: 50 TL

Maydanoz: 40 TL

Taze nane: 40 TL

Kereviz: 40 TL

Patates: 35 TL

Soğan: 35 TL