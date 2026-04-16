Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sosyal Konutlar Bölgesi’nde, devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından, şüpheli görülerek üzeri aranan ve tasarrufunda 6 gram uyuşturucu madde ele geçirilen Nijerya uyruklu R.C.N.(E-36), soruşturmasının tamamlanmasının ardından, teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Büke; 4 Nisan’da, saat 22.20’de, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında, Sosyal Konutlar Bölgesi’nde, şüpheli olarak görülen R.C.N.’nin üzerinde yapılan arama sonucunda, sol elindeki poşette, 10 ayrı foil kağıdı içerisinde, 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme; zanlının, 80 bin nakdi kefalet ödemesi ve bir milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.