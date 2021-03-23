Çetin pazarlık

Suna ERDEN

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sağlanamadığı için dünkü toplantısını yapmadı. Toplantı bugüne ertelenirken, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, çarpıcı iddialarda bulundu. Özersay, HP’den istifa edip, hükümetin kurulmasına destek veren 3 vekilin makam pazarlığı yaptığını, istekleri oluncaya kadar nisap vermeme kararı aldıklarını savundu. Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan HP lideri Özersay, hükümette oldukları dönemde mecliste nisap sorunu yaşanmadığını, görevlerini her zaman yerine getirdiklerini söyledi. Özersay, hükümetlerinin görevinin meclisi açmak, yasaları görüşmek ve onaylamak olduğunu ancak şimdiki oluşumun bunun için yetersiz olduğunu savundu. Özersay, şunları söyledi: “Bu hükümet kurulurken HP’den 3 milletvekili istifa etti ve destek verdi. Yamalı bohça şeklinde kuruldu. Özü ve doğası ahlaksızlık üzerine kurulan bu hükümet yasa dahi geçiremez. Meclisi açabilecek bir hükümet değildir. Azınlık hükümetidir. Nisap sağlayabilmek için HP’den istifa edip kendilerine destek veren 3 vekili ikna etmek zorundadır. Ancak aldığım duyumlara göre; 3 vekil bazı yakınlarının müdür ve müsteşar olarak atanmasını istiyor. Bu yönde pazarlıklar yapılıyor. Bu pazarlıklar ortaya çıkacaktır. Eğer istedikleri atamalar yapılmazsa nisap sağlanmasına yardım etmeyeceklerine dair bilgi aldım.”