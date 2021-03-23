Kuzeyde 23, güneyde 410 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 23, Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka belirlendi, iki kişi yaşamını yitirdi.

Kuzeyde son bir günde yapılan test sayısının saatte 7 bin 910 olduğu belirtildi.

Tespit edilen vakalardan 13’ünün yerel vaka olduğu açıklanırken, 25 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre 2 kişi hava yolu, 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelirken pozitif çıkan 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğu için gözetim atlındaydı. 13 yerel vakanın 8’i Lefkoşa, 2’si Girne, 3’ü de Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez- 1, Değirmenlik-1, Sulariçi-4 ,K.Kaymaklı-2

Girne Zeytinlik-2

Gazimağusa Merkez- 2, Maraş-1

KKTC’de bugüne kadarki test sayısı 681 bin 238’e, vaka sayısı 4 bin 106’ya, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 3 bin 637’ye yükseldi.

4’ü yoğun bakımda, 67’si pandemi merkezinde, 374’ü pandemi otellerinde olmak üzere tedavisi devam eden 445 kişi bulunuyor.



Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 43 bin 173 test sonucunda 410 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti. Rum haber kaynaklarına göre, toplam ölü sayısı 245’e, vaka sayısı ise 42 bin 628’e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 82 yaşındaki kadın ve 90 yaşındaki erkek hasta olduğu ifade edildi.



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43 hemşire karantinada

Coronavirüse yakalanan hemşire sayısı dün tespit edilen bir vakayla 10’a çıktı. Vakalardan 7’sinin Pandemi Hastanesi, 2’sinin ayaktan tanı merkezi, 1’inin göğüs servisinde olduğu belirtildi. Tespit edilen 10 vakanın yanı sıra 43 hemşirenin de temaslı olduğu ve karantinaya alındığı kaydedildi. Ayrıca temaslı olduğu belirlenen 3 doktorun da karantinada olduğu bildirildi.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, 17-22 Mart tarihleri içerisinde toplamda 10 hemşirenin Coronavirüse yakalandığını ve 43 temaslının bulunduğunu ifade etti. Personel açığının giderilmesi için Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden destek alındığını ifade eden Özgöçmen, “ Bir kısım hemşire takviyesini normal servislerden yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.