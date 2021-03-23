"Doğruysa Meclis’ten de istifa ederim"

Onur ULAĞ

Sağlık eski Bakanı Pilli,tv2020’de “Cemre Akar ile 360 Derece Gençler Soruyor” programına konuk oldu. Ali Pilli, Pandemi Hastanesi’ne istihdam edilen 200 kişiden 130’unun kayıp olduğu iddialarıyla ilgili net konuşarak, Başbakan Ersan Saner’in kendisi üzerinde algı yaratmaya çalıştığını savundu.

Başbakan Saner’in bazı piyonlarının olduğunu öne süren Pilli, “Kayıp hemşireleri çıkıp ispat etsinler. Böyle bir şey varsa ben milletvekilliğinden istifa ederim. Benim görevim boyunca bu çocuklar görevlerinin başındaydı” ifadelerini kullandı.

Bahse konu 130 sağlık çalışanının görevlerinin başında olduğunu dile getiren Pilli, “Başbakan önce benim için uykusuz, yorgun gibi ifadelerle algı yaratmaya çalıştı. Aynı şeyi yapıyor. Bazı insanları konuşturuyor” iddiasında bulundu.

Pilli, toplum nazarında küçük düşürülmeye çalıştığını ifade ederek, kayıp 130 sağlık çalışanı hakkında “Başbakan bunun cevabını verecek” diye konuştu.

Piyonlar konuşuyor

tv2020’de Cemre Akar’ın hazırlayıp sunduğu ‘360 Derece Özel’ programına konuk olan Pilli; Vehbi Zeki Serter, Tülin Hikmet ve Tolga Atun’un sorularını yanıtladı.

Pilli, 130 hemşirenin kayıp olduğuna dair iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Hemşire ve doktor sayısı sıkıntısı vardı.2020 yılı Mart ayında ilk olarak 37 kişi aldık. Peyder pey 50, 75, 78 ve son olarak 20 toplam 260 hemşire aldık. Bunlar sadece Corona’yla mücadele edecekti. Çoğunluğu hemşireydi. Ancak içerisinde teknik elemanlar, şoförler, kimyacılar da vardı. Bu kişiler tüm sınır kapılarında çalıştılar, ateş baktılar. Havaalanında, limanlarda, PCR test merkezlerinde, karantina otellerinde çalıştılar. Bunlar çok aktif bir şekilde tüm Kıbrıs’ta çalıştılar. O zaman pandemi hastanesi yoktu. Daha sonra 100 yataklı Acil Durum Hastanesi açıldı. Şimdi konuşanlar, o dönem hastanede çalışmak istemedi. Biz her taraftan hemşire topladık.

Başbakan Saner’e sesleniyorum; çıkıp konuşsun. Bizim aldığımız 231 personel halen aktif olarak çalışıyor. 130 kayıp deniyor. Eğer bu kişiler kayıpsa ben milletvekilliğinden istida ederim.

Ama amaç başka; algı yaratılmak isteniyor. Başbakan önce ‘yorgundu, uykusuzdu’ dedi. Ben daha görevdeyken birilerini çağırıp, ‘konuşun da algı yaratın ben onu görevden alayım’ demişti. Şimdi yine bazı piyonlar konuşuyor. Beni toplum nazarında küçük düşürmek istiyorlar. Başbakan çıkıp konuşacak, bunun hesabını verecek.”

Amaç başka

Ali Pilli, ortaya atılan kayıp personel iddiasının birinci amacının algı yaratmak ikinci amacının ise mevcut personeli çıkarıp, kendi adamlarını almak olduğunu savundu. Pilli, kayıp olduğu iddia edilenler sözleşmeli oldukları için maaş alırken imza atıyorlar. Madem kayıplar parasını vermeselerdi” dedi.

Pilli, “Bizim aldığımız bu kişiler Covid-19 hiç bilinmezken ön cephede çalıştılar. Konuşanlar onları itibarsızlaştırıyor. Konuşmadan önce araştırsınlar ayıptır, günahtır” dedi.

Keşke yorgun kelimesi hiç kullanılmasaydı

Pilli, “Yorgun olduğunuz gerekçesiyle görevden alındınız. Bu konuda ne söylemek istersiniz” sorusu üzerine ise şunları ifade etti: “Keşke yorgun kelimesi hiç kullanılsaydı. Başarılı bir süreç geçirildi. Herkesin katkısı oldu. İyi gidiyordu. O zaman yorgun değildim, şimdi bir şey yapmadığım için yoruluyorum. 1985’te doktorluğa başladım, sabaha kadar hasta bakacak kapasiteydim. Hizmet verdikçe zevk alan bir kişiyim. Gerek doktorluk gerek siyasette çok güzel şeyler verdim ve daha da verebilirdim. Amacım sağlıkta altyapıyı düzeltmekti. Görevden alındım, hizmet veremeyeceğim için üzüldüm.”

Ali Pilli, görevden alındıktan sonra muhalefetten ve halktan destek gördüğünü ifade ederek, “Ben topluma hizmet etmek için sağlık bakanı olmak istedim. Çünkü bu konuda altyapım vardı” şeklinde konuştu.

Pilli, “Bu hükümette bir tek Ali Pilli’ye güvenimiz vardı, onu da elimizden aldınız” deniliyor. Sizden sonra güven yok oldu mu? sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Güven bir günde kazanılmaz. Toplum önce üstüme geldi; konuşamaz dediler, birçok şey söylediler. Ben umursamadım, yoluma devam ettim. Halkın beni takdir edeceğini biliyordum. Ve halk günün sonunda güvendi bana… Sosyal medyada 26 bin destek veren üye oldu. Şu anki sağlık bakanına karşı güven var mı bilmem ama zamanla oluşan bir şeydir.”

Eşim de görevden alındı

Başbakan Saner’le görevden alınmadan önce aralarında bir sorun olmadığını ancak sonrasından bazı söylemler nedeniyle kırgın olduğunu ifade eden Pilli, artık bakan olmamasına rağmen entrikaların devam ettiğini savundu.

Pilli, kendisinden bir hafta sonra eşinin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü görevinden alındığını belirterek, “Eşimin görevden alınma yazısında başbakanın kartı vardı. Ben seni görevden aldım mesajıydı bu” dedi.

Pilli, UBP’de halen genel sekreterin seçilemediğini de ifade ederek, en kısa sürede bu seçimin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.