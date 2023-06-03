Elbirliğiyle söndürüldü

Karpaz bölgesindeki piknik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

Yenierenköy - Dipkarpaz arasında bulunan piknik alanının kuzey kısmındaki arazide dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve çevre halkı müdahale etti. Belediyeye ait iş araçları da yangın söndürme çalışmalarında kullanılırken, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise hem havadan hem karadan gerçekleştirildi. Yangında bazı çam ağaçları ve makilik alan yandı.

Polis, saat 11.00 sıralarında çıkan yangının nedeninin henüz tespit edilemediğini, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.