Rekor teminat

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Tatlı bölgesinde 61 yaşındaki İffet Bilal’in ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki Mustafa Soytürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi. Zanlı 200 bin nakit, bir milyon 500 bin TL kefalet senedi imzalanması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Teminat talebinden önce olgular yeniden aktarıldı.

Polis, 19 yaşındaki Mustafa Soytürk’ün RT 846 plakalı araçla Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçtiğini söyledi. Polis, zanlının bu esnada karşıdan gelen İffet Bila yönetimindeki GY 603 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden olduğunu anımsattı.

Polis, kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet Bilal’in, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Polis memuru, RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa Soytürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Aydın (E-19) ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Taburcu edilen sürücünün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis, zanlının KKTC vatandaşı ve öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme 200 bin TL nakit teminat yatırılması ve 3 kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

