İki seçenek var

Rum Enerji Bakanlığı yetkililerinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Politis gazetesi görüşme çerçevesinde “Chevron” şirketinin “Afrodit” yatağının doğal gazından ticari açıdan faydalanma isteğinin canlı olduğunun teyit edildiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Amerikan şirket yetkililerinin, “Afrodit” yatağından ticari anlamda faydalanmakla ilgili aklında olan seçenekleri ortaya koyduğunu belirtti.

Bu seçeneklerden bir tanesinin, Rum doğal gazının, Mısır kıyılarında-ki burada Idku ve Damietta LNG terminalleri bulunmaktadır- son bulması için Mısır’a yönelik boru hattının kurulması olduğunu belirten gazete bir diğer seçeneğin ise “Afrodit” parseliyle birleşecek olan İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi’nden bir boru hattının döşenmesi ve oradan da Mısır’a taşınması şeklinde olduğunu yazdı.

Kaynakların gazeteye yaptığı açıklamaya dayanarak Chevron şirketinin, ilk seçeneğe yöneldiğini buna karşın şirketin, Yunan Energean şirketinin birkaç hafta önce sunduğu öneriyle oldukça uyumlu olması nedeniyle ikinci seçeneği de incelediğini yazan gazete yine kaynaklara dayanarak Energean şirketinin ilgili önerisinin şu ana kadar resmiyet kazanmadığına, Yunan şirketi açısından masada resmi hiçbir şeyin bulunmadığına dikkati çektiklerini belirtti.

Habere göre, Rum Enerji Bakanlığı yetkilileri, “Afrodit” yatağıyla ilgili bir süreden beri gözlemlenen durgunluğun devam edemeyeceği olgusunu Amerikan şirket yetkililerine izahat etti.

Amerikan “Chevron” şirketi temsilcileri ise, ileriki adımlar için bir plan geliştirmek adına kendilerinin planlamaları bilmeleri ve (Rum yetkililerin) süreci hızlandırmaları gerektiği konusunda açıklamada bulundu.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak taraflar arasındaki görüşmelerin yoğunlaştırılmasının da beklendiğini yazdı.