Önlemler hazır

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Güney Kıbrıs’ın elektrik ve yakıt sağlama konusunda tedarik sorunu ile karşı karşıya kalmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Enerji Bakanı Pilidu, uluslararası enerji krizinin etkileri nedeniyle Alithia gazetesine açıklamalarda bulundu.

Habere göre Pilidu, ekonominin ise bu gelişmelerden dolayı olumsuz bir şekilde etkilendiğini, fiyat artışlarının gözlemlendiğini bunun da kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Rus enerji bağımlılığından kurtulmak için Doğu Akdeniz’deki yatakların değerlendirilmesi için AB planlamasının bir parçası olabileceği şeklindeki görüşü yineleyen Pilidu, bir başka soru üzerine Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki doğalgaz yatakları konusunda zaman takvimlerinin hızlandırılması için şirketlerle temas halinde olduklarını ifade etti.

Pilidu, Güney Kıbrıs-Mısır boru hattı konusunun ilerleyebilmesi için sonraki sondajların yapılması ve miktarların teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

Pilidu, ENI-Total şirketinin Mayıs ayı içerisinde Güney Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde olmasının da beklendiğini ifade etti.