Zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akıncılar Kapı İnisiyatifi heyetini ve Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros’u kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Akıncılar’ın tarihi ve kültürü ile Kıbrıs Türk halkı için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek “Sizlerin görüşlerini almak ve değerlendirmek ve Akıncılar’ın eski günlerine kavuşması için çalışmalar yapmak benim de temennimdir” dedi.

Akıncılar’dan değerli insanların yetiştiğini ve dünyanın pek çok yerinde yaşayan Akıncılar’dan göç etmiş değerli insanların olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, kültüre sahip çıkan Akıncılar İnisiyatifi’nin çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Akıncılar’ın tarihine değinerek, göç edenlerin olmasının üzücü olduğunu ve bölgenin gelişmesiyle genç nüfusun artması, bazı açılımların yapılması ve olumlu adımların atılması temennisinde bulundu.

