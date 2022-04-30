‘Gereken adımlar atılmalı’

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, turizmin canlandırılabilmesi için iyi bir planlama yapılması gerektiğini söyledi. Turizme yeterli önemin verilmediğini ifade eden Aktunç, sektörün ayağa kalkması için gereken adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Aktunç, “Kör kuyuya para atıldığı sürece turizmi canlandıramayacağız. Gerçekleri önümüze koymamız gerekir” dedi.

Turizmin önemine dikkat çeken Aktunç, güçlü bir ekonomik yapının temelinin de turizm faaliyetlerine bağlı olduğunu dile getirdi. tv2020’de Eğrisi Doğrusu programına konuk olan Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, önemli açıklamalarda bulundu.

Aktunç, turizmin iyi yerlere gelmesi için planlama ve tanıtımın en önemli unsurların başında geldiğini ifade etti. Müsteşar Aktunç, güçlü ekonominin turizmden geçtiğini söyledi.

Serhan Aktunç, turizm fonu gelirinin yüzde 50’sinin Maliye’ye aktarıldığını belirterek, “Geriye kalanı da biz kullanamıyoruz. Kör kuyuya para atıldığı sürece turizmi canlandıramayacağız” dedi.

Teşvikler verilirken kar-zarar analizi yapılması gerektiğini ifade eden Aktunç, “Tarımcıya, hayvancıya, turizme teşvikler veriliyor. Bu yapılırken kar-zarar analizi olmalı. 2017-2019 yıllarında tur operatörlerine teşvikler veriliyordu; 3 yılda 10 milyon Euro ödeme yapıldı. Gerçekleri önümüze koymamız gerekiyor. Bu teşviklerin dikkatli verilmesi şarttır” şeklinde konuştu.

Aktunç açıklamalarına şöyle devam etti:

“Güçlü ekonominin tek yolu turizmdir… Biz maalesef özellikle turizme gerekli desteği, yatırımı yapamıyoruz. Bizim turizm fonumuz, gelirlerimiz var. Maalesef bu gelirin yüzde 50’si maliyeye gidiyor, geriye kalanı da biz kullanamıyoruz. Kör kuyuya para atıldığı sürece turizmi canlandıramayacağız. Toplum olarak da turizmi pek benimsediğimiz söylenemez. Yeterli planlama, tanıtım da yapılmıyor. Turizme gereken ilgili gösterilmiyor.”

