Biyologların şüpheleri var

Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla, yenilenebilir enerji üretmek için bir proje hayata geçirmeye çalışan yöneticilere karşı güven duymadıklarını ve alınan bu kararları şüphe ile karşıladıklarını kaydetti.

Gizem Mulla yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği projesi alınarak yapılmış olan Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin “Enerji Üretim Tesisi”ne dönüştürülmesi ile ilgili Maliye Bakanlığı ihaleye çıkıldığı, yapılması planlanan projede ülke için büyük sorun olan çöpler kullanılarak yenilenebilir enerji üretilmesi planlandığı belirtildi.

Çevre için çok yararlı olacak bu projenin, ihale şartnamelerinde çevrenin nasıl etkileneceğini ortaya koyan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun yükleniciden talep edilmemesinin dikkat çeken en önemli nokta olduğunu dile getiren Mulla, ayrıca çıkılan ihalenin süresinin son derece kısa olması bu ihalenin aceleye getirilmesinde bir neden mi var sorusunun sorulmasına neden olduğunu belirtti.

Katı atıkları kullanarak elde edilecek enerjinin aslında çok çevreci bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Mulla, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bu yöntemle, hem çevreyi kirleten atıkların ortadan kalkmasının sağlandığı hem de fosil yakıta alternatif yenilenebilir enerji elde edilmiş olduğu kaydedildi.

