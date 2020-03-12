Onlar da ‘Kıbrıslı’

Coronavirüs paniği yaşayan Kıbrıslı Rumların da; Kıbrıslı Türkler gibi marketlere akın ettiği bildirildi.

Politis gazetesib “Antiseptik Yerine Zivaniya ve İspirto Alıyorlar” başlıklı haberinde, marketlerde kişisel hijyen ürünleri bulunmaması yüzünden, vatandaşların zivaniya ve ispirto gibi alkollü içecekler almaya başladıklarını yazdı.

Gazete, Lefkoşa Rum kesimindeki eczanelerde koruyucu maske ve antiseptiklerin bulunmasının neredeyse imkansız hale geldiğini de ekledi.

Market raflarından antiseptikler, alkol, ıslak mendil, ev temizlik ürünleri, dezenfektanlar, eldiven ve tuvalet kağıdının eksilmeye başladığını belirten gazete, eczanelerde de durumun aynı olduğunu ve tüketicilerin yüz maskeleri başta olmak üzere kişisel temizlik ürünleri almaya koştuklarını ifade etti.

Alışveriş merkezlerinde ise durumun tam tersi olduğunu belirten gazete, insanların alışveriş merkezlerine gidişlerinde azalma olduğunun görüldüğünü ekledi.