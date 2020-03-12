Stoklar yeterli

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de sadece bir yabancıda corona virüs tespit edilmesinin ardından marketlere koşan vatandaşlar tuvalet kağıdı ve dezenfekte malzemelerinin yanı sıra, pirinç, şeker, un ve konserve reyonlarını boşaltırken, market işletmecileri bir günde bir aylık satış yaptı. Beklenmedik bir durumla karşılaştıklarını söyleyen marketçiler “Savaş dönemlerinde bile bu kadar paniğin yaşandığını duymadık” dedi.

Diyalog’a konuşan ve eksilen malzemelerin temini için derhal girişim yaptıklarını söyleyen marketçiler, rafların yeniden dolduğunu; paniğe gerek olmadığını belirtti.

Marketçiler; ilk güne oranla dün daha sakin bir gün geçirdiklerini, vatandaşların maske, eldiven ve temizlik malzemesi aldıklarını söyledi.

Şikayetler alo 171’e ve KTEZO’ya

Öte yandan Marketler Birliği, KKTC’de temel ihtiyaç malzemeleri ve temel gıda ürünleri açısından bir kıtlık olmadığını; yeterli stokun mevcut olduğunu duyurdu ve bu konuda endişeye gerek olmadığını vurguladı.

Marketler Birliği yazılı açıklamasında, fiyat artışlarının yaşanmasını gerektirecek bir durum olmadığına da dikkat çekti ve bu konudaki şikayetlerin ALO171 - KKTC Tüketici Şikayet Hattı ya da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO) yapılmasını istedi.

KKTC’de koronavirüs vakası görülmesinin ardından dünden beri ülkedeki marketlerde ve eczanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Market sahipleri ne dedi…?

Nurettin Demir (Demir Market Direktörü):

Corona virüs büyük bir paniğe neden oldu. Panik nedeniyle vatandaşlar marketlere akın etti. Bir anda marketimizin içerisi insanlarla doldu. Ne olduğunu anlayamadık. Bakliyat, makarna, konserve ürünler kapış kapış alındı. İnsanlar marketlerin karantinaya alınacağını ve kapatılacağını düşündüğünden panik yaşadı. Önceki gün saat 11.00’e kadar gıda ürünlerinin yanı sıra kolonya, saf alkol, hijyen ürünleri bitti. Öyle bir panik vardı ki kasalardan ürünleri okutmaya çalışan kasiyerlerimize ürünleri ellemeyin diye uyarılar yapıyorlardı. Çok büyük bir korku yaşandı. Savaş çıksa böyle bir durum yaşanmazdı. Önceki gün boşalan raflarımızı yeniden doldurarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Temennimiz bu işin daha fazla büyümeden önlenebilmesidir.

Veysi Dağdelen (Adamar Market Direktörü):

Büyük bir panik yaşandı ve tüm marketlerde ciddi bir yoğunluk oldu. Bizim markete de bir anda insanlar akın etmeye başladı. Makarna, bakliyat, un, konserve, hijyen ürünleri, maske, eldiven gibi ürünleri kapış kapış almaya başladılar. Ülke genelinde adeta savaş çıkmış gibi bir manzara vardı. Üzerinde anti-bakteriyel yazan her şey alındı. Boşaltılan raflara yeni ürünler koyduk. Devletin ne gibi önlemler aldığı konusunda bir bilgim yok ama gerekenin yapıldığı inancındayım.

Özalp Kande (Negros Elit Süpermarket Direktörü):

Ülke genelinde insanlarda ciddi bir panik vardı. Jel, maske, hijyen ürünleri, eldiven gibi ne varsa alındı. Marketlere akın eden insanlar yaşadıkları korku ve panik nedeniyle birçok ürün alarak stok yapmaya çalıştı. Tüm marketlerde ekmek bitti. Her gelen ekmek soruyordu. İnsanlar ne yapacaklarını bilemediği için önlem almaya çalıştı. Devlet tarafından ne gibi bir önlem alındığını bilemiyoruz. Bana göre ülkeye giriş-çıkışlar çok ciddi bir denetime tabi tutmalıdır. Küçücük bir ülkeyiz ve bunun önüne geçilemezse yok oluruz.

İsmail Bükülmez (Sismar Market Direktörü):

“Corona virüs nedeniyle insanlar marketlere akın ederek maske, eldiven, temizlik malzemeleri, tuvalet kağıdı ve peçete gibi ürünler aldı. Raflar tamamen boşaltıldı.

Bir anda böylesi bir alışverişe koyulan vatandaşlar bizleri de korkuttu. Savaş çıktı sandık. Gerçi savaş bile çıksa dahi böyle olmazdı. Bunların yanı sıra bakliyat, un, ekmek gibi ürünler de fazlaca satıldı ve birçoğu tükendi. Halkın marketlerin de kapalı olacağı düşüncesine kapılarak bu paniği yaşadığını düşünüyorum. İnsanlar kendilerince önlemler almaya çalıştı. Maske, eldiven anti bakteriyel jel gibi ürünleri tedarikçi firmalarda da bulamadığımız için raflara koyamadık. Diğer ürünleri bulduk, yerleştirdik. Dilerim bu virüs ülkede yayılmadan önüne geçilir ve büyük bir kaosa neden olmaz.