"Oy için gelmeyin"

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe’de sorunlar bir türlü çözülmüyor. 2013 yılından bu yana kırsal kesim arsalarında en ufak bir alt yapı çalışması yapılmazken, mandıra yolları için de bir çözüm üretilmedi. Diyalog muhabirine konuşan köy muhtarı Saim Aytürk, birçok sorunla boğuştuklarını ancak siyasilerin ve yetkililerin bölgeyi umursamadıklarını savundu. Yakında seçim olacağını ifade eden Aytürk, siyasilere çağrı yaparak, “Sakın oy istemeye gelmeyin” dedi. Sorunlarına çözüm üretilmek bir yana telefonlarına dahi cevap alamadığını belirten Aytürk, “Seçim zamanı peşimizden koşuyorlar. İşler bitince arkalarını dönüyorlar” şeklinde konuştu.

Telefonlarıma dahi bakmıyorlar



Köy gençlerine 2013 yılında kırsal kesim arsası dağıtıldığını ancak 8 yıldır tüm uğraşlarına rağmen, konuyu defalarca basına taşımasına rağmen en ufak bir alt yapı çalışması yapılmadığını belirten Aytürk, tüm hükümetler tarafından sözler aldığını, ancak belirli süreden sonra bakanların telefonlarına dahi cevap vermediğini ifade etti.Mandıralarına gidemiyorlarMandıra bölgesindeki ova yollarının da yıllardır düzeltilmediğini anlatan Aytürk, “Yağmur yağdığında bu insanlar geçim kaynağı olan mandıralarına gidemiyorlar, nasıl geçimsinler, ne yapsınlar” şeklinde konuştu.Sorunlarına çözüm üretilmek bir yana telefonlarına dahi cevap alamadığını belirten Aytürk, “Seçim zamanı da ‘muhtarım muhtarım’ diyerek peşimden dolaşıyorlar. İşler bitince arkalarını dönüyorlar Ama tekrar uyarıyorum; sakın oy için köye gelmeyin” diyerek tepkisini dile getirdi.