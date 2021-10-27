"Oy için gelmeyin"

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe’de sorunlar bir türlü çözülmüyor. 2013 yılından bu yana kırsal kesim arsalarında en ufak bir alt yapı çalışması yapılmazken, mandıra yolları için de bir çözüm üretilmedi. Diyalog muhabirine konuşan köy muhtarı Saim Aytürk, birçok sorunla boğuştuklarını ancak siyasilerin ve yetkililerin bölgeyi umursamadıklarını savundu. Yakında seçim olacağını ifade eden Aytürk, siyasilere çağrı yaparak, “Sakın oy istemeye gelmeyin” dedi. Sorunlarına çözüm üretilmek bir yana telefonlarına dahi cevap alamadığını belirten Aytürk, “Seçim zamanı peşimizden koşuyorlar. İşler bitince arkalarını dönüyorlar” şeklinde konuştu.
Telefonlarıma dahi bakmıyorlar
Mandıralarına gidemiyorlar
Mandıra bölgesindeki ova yollarının da yıllardır düzeltilmediğini anlatan Aytürk, “Yağmur yağdığında bu insanlar geçim kaynağı olan mandıralarına gidemiyorlar, nasıl geçimsinler, ne yapsınlar” şeklinde konuştu.
Sorunlarına çözüm üretilmek bir yana telefonlarına dahi cevap alamadığını belirten Aytürk, “Seçim zamanı da ‘muhtarım muhtarım’ diyerek peşimden dolaşıyorlar. İşler bitince arkalarını dönüyorlar Ama tekrar uyarıyorum; sakın oy için köye gelmeyin” diyerek tepkisini dile getirdi.