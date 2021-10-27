İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Gazimağusa’da operasyon gerçekleştirdi. Seyir halindeki kiralık aracı durduran polis, 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan Eno Ojo Michael ile Obinma İnnocent Adiele’nin evinde arama yapan polis, 10 adet MDMA türü uyuşturucu hap ele geçirdi. Polis, hapların bulunduğu odada kalan Mamrize Nkwunta’yı da gözaltına aldı.

Haklarında soruşturma başlatılan üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Erkan Çelik, 25 Ekim tarihinde alınan bir bilgide zanlı Aduhu'nun tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun ve söz konusu şahsın plakası bildirilen bir kiralık araç içerisinde olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

Aracın Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tespit edilerek durdurulduğunu ifade eden Çelik, araç şoförünün zanlı Adiele olduğunun, hakkında ihbar yapılan zanlı Aduhu'nun ise araçta yolcu olarak tespit edildiğini belirtti.



Araçta yapılan aramada zanlı Aduhu'nun oturduğu yerde paspas üzerindeki poşetlerde yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini belirten Çelik, zanlıların suçüstü tutuklandığını açıkladı.

Evde hap bulundu

İlerleyen soruşturmada zanlı Adiele'nin ikametgahında bir arama gerçekleştirildiğini belirten Çelik, yatak odasında komedin çekmecesinde 10 adet içerisinde MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlı Aduhu'dan yapılan soruşturmada araçta tespit edilen 4 gram hintkenevirinin kendisine ait olduğunu ve "GETA" olarak bildiği bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlı Adiele'den yapılan soruşturmada ise ikametgahın yatak odasında tespit edilerek emare alınan uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hapların, söz konusu yatak odasının sahibi ve Maurice Nkwonta'ya ait olduğunun öğrenildiğini belirten Çelik, zanlı Nkwonta'nın polise giderek teslim olduğunu açıkladı.

Suçla ilgili zanlıların hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Çelik, 3 zanlının da tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, tüm zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.