Kazasız gün yok

Tatlısu-Geçitkale , Küçükerenköy- Tatlısu ve Gazimağusa-Lefkoşa anayollarında meydana gelen 3 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Tatlısu-Geçitkale anayolundaki kazada dorseye çarpan Ali Hacet isimli sürücünün aracı hurdaya döndü. Araç içerisinde sıkışan Ali Hacet itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Gazimağusa-Lefkoşa anayolundaki kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı. Kaza sonucu Ekin Yücel isimli sürücü hafif yaralandı.

Kontrol altına alındı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Ali Hacet (E- 48), yönetimindeki PC 627 plakalı kamyonet ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği esnada virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten gelen Hicabi Yerli (E-62) yönetimindeki SJ 918 plakalı aracın arkasında çektiği 1386 plakalı dorseye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PC 627 plakalı araç sürücüsü sıkıştığı araç içerisinden Geçitkale İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve kaza mahalline gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Ekin Yücel hafif yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dün sabah meydana kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 sıralarında Ekin Yücel (E-20) yönetimindeki GT 056 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova yol kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

75 yaşındaki sürücü çukura düştü

Küçükerenköy- Tatlısu anayolunda sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu kaza yapan 75 yaşındaki Şinasi Seşkinöz’ün aracı 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Kaza sonucu Şinasi Seşkinöz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis açıklamasına göre, Seşkinöz, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavisine müteakip tomografisi çekilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kaza, Esentepe'de sakin Şinasi Seşkinöz'ün aracı ile Esentepe istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada Cristal Bay Marina Site kavşağına geldiğinde, önünde aynı yöne seyredip sağa dönüşe geçen Küçükerenköy’de sakin Antony Stuart Harrigan (E-43) yönetimindeki JD 088 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpıp kontrolsüzce savrulmasıyla oldu. Yolun sağından yoldan çıkan Şeşkinöz aracı ile 2 metre derinliğindeki çukura düştü.