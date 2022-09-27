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Sürat, cep ve alkol

Polis, son bir haftada 8 bin 651 araç sürücüsünü kontrol etti; 967’sinin suç işlediğini tespit etti

Sürat, cep ve alkol

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 20 kişinin yaralandığı 76 trafik kazası meydana geldi. kontrollerde 967 araç sürücüsü farklı trafik suçlar nedeniyle rapor edilirken, süratli, seyrüsefersiz ve cep telefonuyla konuşarak araç kullanmak trafik suçlarının başında geldi. Kazaların neden olduğu mali hasar ise 2 milyon 280 bin TL olarak açıklandı. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 19-25 Eylül tarihleri arasında KKTC’de meydana gelen 76 kazadan 15’i yaralanmayla, 61’i hasarla sonuçlandı. Kazalarda 20 kişi yaralandı. Kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmak aldı. Buna göre, kazalardan 23’ü süratli, 17’si dikkatsiz, 14’ü kavşakta durmama, 9’u yakın, 13’ü diğer sebeplerle meydana geldi.
Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 31 kazayla ilk sırada yer aldı. Gazimağusa’da 24, Girne’de 14, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 3 kaza oldu.

Son 7 günde 8 bin 651 araç kontrol edildi
Öte yandan polis, trafikte 8 bin 651 araç sürücüyü kontrol ederek, suç işlediğini tespit ettiği 967 sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlattı.
Sürücülerden 118’i sürat, 21’i tehlikeli, 41’i dikkatsiz, 155’i seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sürüş ehliyetsiz, 31’i alkollü, 170’i seyir halinde cep telefonuyla konuşma, 67’si emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edildi.
85 sürücünü trafik levha ve işaretlerine, 4 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edilirken, sürücülerden 42'si muayenesiz, 57’si sigortasız veya kapsamı dışında, 12’si A, 1’i B izinsiz, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 10’u koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 143 sürücü de diğer suçlar nedeniyle ceza aldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022, 09:49
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YORUMLAR
hasan tabur
hasan tabur - 1 saniye Önce

KKTCyi devlet saymak artik zor.Afrikanin sahipsiz köyleri gibi oldu

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