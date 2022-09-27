Yargısı 3 ay içinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, kendisine ve annesine küfrettiği gerekçesiyle U.İ isimli şahsı 4 yerinden 5 kez bıçaklayan Osman Furkan Çetinel hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Ağır bir suç işleyen ve yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlı, mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, 22 Eylül 2022 tarihinde, saat 00.40’ta, zanlının, tartışmakta olduğu U.İ.’yi, kendisi ve annesine küfrettiği gerekçesi ile tasarrufundaki 28 santim uzunluğundaki bıçağı sol kalçasına 2, sol koluna 2 kez sokarak derin kesi oluşturduğunu, kaburga kısmına sallayarak yüzeysel kesi oluşturduğunu açıkladı.

Zanlının aynı gün tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Polis, yargıdan kaçma ihtimali olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.