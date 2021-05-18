İnternet kafeler bugün açılıyor

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde, pazartesi – cumartesi günleri arası bir süredir 21.00 – 05.00 olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, dünden itibaren 22.00 – 05.00 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca bir süredir kapalı olan internet kafeler ise bugün açılacak.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ise, 27 Mayıs’tan itibaren haftanın tüm günleri 23.00 – 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilecek.



Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler bugünden itibaren 08.30-21.00 saatleri arasında açık olacak. Marketler 07.00-21.00 saatleri arasında, restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler 10.00-21.30 saatleri arasında hizmet verebilecek. Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir işlemleri ise 08.00-21.00 saatleri arasında yapılabilecek.Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanımına devam edilmesi yönündeki kural ile belirtilen sektörlerde nargile kullanımı yasağı devam ederken, canlı müzik ile ilgili yasak kalktı.