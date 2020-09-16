Sayı 3 oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 200 gram bonzai ile ilgili soruşturma devam ediyor. Polis, 10 Eylül’de düzenlediği operasyonda ilk önce

Sheriff Mukhtar, bir gün sonra da Sinan Dilim’i tutuklarken, son birkaç günde zanlı sayısı 3 oldu.

Suçla bağlantılı olduğu tespit edilen Mehmet Alkış da gözaltına alındı.

Zanlılar ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı, polis, suçla bağlantılı iki kişinin daha arandığını söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Eylül’de aldıkları ihbarda şüpheli şahısların Ortaköy’de bir ağaç altına çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.

İhbar üzerine belirtilen yere gittiklerini kaydeden polis, pusuya yattıklarını açıkladı.



Polis, bir süre sonra Sheriff Mukhtar Kadı’nın bir araç tarafından olay yerine bırakıldığını ifade etti.Polis memuru, zanlının çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını açıkladı.Çanta içerisinden 20 gram kokain, 2 kilo hintkeneviri ve 200 gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu madde çıktığını kaydeden polis, Sheriff Mukhtar’ın suçüstü tutuklandığını söyledi.

Soruşturma geniş çaplı sürüyor

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı Sinan Dilim’in tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Sinan Dilim’in olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini, ayrıca cep telefonunu kırdığını belirtti.

Polis, zanlı Mehmet Alkış’ın da uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, olay mahalline gidilirken Sinan Dilim’in aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, aranan başka şahıslar olduğunu kaydeden polis, Mehmet Alkış’ın 3 gün, Sinan Dilim ve zanlı Sheriff Mukhtar Kadı’nın ise 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Mehmet Alkış’ın 3 Sinan Dilim ve Sheriff Mukhtar Kadı’nın ise 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.