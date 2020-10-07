Seçime 5 kala koalisyon hükümeti dağıldı

Başbakan Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’ın bir kısmının açılacağına dair açıklamasının ardından hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) dün akşam toplandı.

Toplantı öncesi sosyal medya hesabından “Kapalı Maraş’ın açılması projesi bu değildir” ifadeleriyle tepkisini ortaya koyan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Başbakan Tatar’ın attığı adımdan 2 saat önce haberdar edildiğini belirtti.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Bu adımdan Sayın Tatar’ı aramam üzerine sadece birkaç saat önce haberdar oldum. Daha önce defalarca kapalı Maraş'ta seçime sayılı günler kala atılacak herhangi bir adım ancak ve ancak bu kadar önemli bir projenin seçim malzemesi yapılması ve zarar görmesi sonucunu doğurur demiştim. Şimdi tam da öyle bir noktadayız.

Bugün bu ülkede tek başına iktidar değil bir koalisyon olduğunu ve bu kadar önemli kararların birlikte alınmasının şart olduğunu belli ki Sayın Tatar halen daha anlayamamış, öğrenememiştir.”

Senin: Özersay devre dışı bırakılmıştır



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 10:10

Özersay’ın tepkili açıklamasının ardından HP Parti Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantı sonunda HP hükümetten çekildiğini açıkladı.Açıklamayı HP Genel Başkanı Yenal Senin yaptı. Senin, Başbakan Ersin Tatar’ın Maraş açılımını seçim malzemesi yaptığını söyleyerek hükümetten çekilme kararı aldıklarını belirtti.“Özersay devre dışı bırakılmıştır” diyen Senin “Toplumun gözü önünde cereyan eden bu olay karşısında sessiz kalamazdık” İfadelerini kullandı.Yenal Senin “Yeni hükümet oluşana kadar sorumluluk bizdedir” dedi.