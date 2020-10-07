Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor

Uzun süredir gündemde olan Kapalı Maraş’ın sahil ve kıyı şeridi 46 yıl sonra yarın açılıyor.

Açılış müjdesi Başbakan Ersin Tatar tarafından Türkiye temasları esnasında verildi.

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Maraş’ın sahil ve kıyı şeridinin açılacağını duyuran Tatar’a Türkiye de destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maraş KKTC toprağıdır. Sahil şeridinin açılmasını destekliyoruz. Açılacak yer özel mülk değildir. Bütününün açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından Gazimağusa Belediyesi ekipleri de Kapalı Maraş’ın sahil ve kıyı şeridinin açılması kapsamında somut adımlar atmaya başladı.

Belediye iş makineleri Kapalı Maraş’ı açmak için işe koyuldu.

Bölgede temizlik ve asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Neler yaşandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni’ne katılmak için dün Ankara’ya giden Başbakan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Kapalı Maraş müjdesi verildi.

Başbakan Tatar, Maraş'ın açılması konusunda belli bir aşamaya gelindiğini; Maraş'ın kıyı ve sahil bölümünün Perşembe günü açılacağını duyurdu.



Tatar, "Bilindiği gibi Maraş tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Barış harekatımızın ardından uluslararası toplum tarafından Kıbrıs meselesinin bütünü gibi Maraş da adeta kendi kaderine terk edilmiştir" diye konuştu.

Erdoğan: Destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maraş KKTC toprağıdır. Sahil şeridinin açılmasını destekliyoruz. Açılacak yer özel mülk değildir. Bütününün açılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Erdoğan, "Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Bedeli hep Kıbrıs Türkü ödedi

Erdoğan, yarım asırdan fazla süredir aralıklarla gerçekleştirilen müzakerelerin her seferinde Rum tarafı ve Yunanistan'ın oyunbozanlığı sebebiyle sonuç vermediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda da öyle. İşte 1963, işte 2020. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin kabulü ile ilgili hala evet dediler mi? Bu kadar fazın açılması bekleniyor açtılar mı? Hayır. Hep oyalama, oyalama, oyalama. Sayın Merkel'le görüşmem vardı, biliyorsunuz bu ay Avrupa Birliği bir araya geldi, görüşmeler yapıldı yine oyalama. Bütün bunlara rağmen çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türkü'ne ödetilmek istenmiştir. Kıbrıs Adası'nın en nadide semtlerinden biri olan Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. En son 2017 yılında yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimalinin kalmadığı açıkça görülmüştür. Bunun üzerine hep birlikte Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizi bu cesur kararınız ve dirayetli tutumunuz için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum."

Erdoğan, Maraş'ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.



Temizlik çalışmaları başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin bulunduğu noktaya video konferans bağlantısı yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Maraş'ın sahil kısmı ve bazı caddelerinin 8 Ekim Perşembe günü yeniden açılmasıyla bölgenin altyapısı ve temizliğiyle ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde artacağını ifade etti.

Başçeri ve Topaloğlu da açıklama yaptı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Maraş'ın 13 Ağustos 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri sorumluluğuna girdiğini hatırlatarak, "Demokrasi ve Kennedy caddeleri ile sahil şeridinin yeniden insanlığın kullanımına açılması için talimatlarınızı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da konuşmasında "Perşembe sabahı halka Maraş'ta hizmet verilmeye başlanacağını" vurguladı.