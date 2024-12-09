Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 942 araç sürücüsü kontrol edildi.
Polis, çeşitli trafik suçlarından toplam 339 sürücüyü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı.
2 araç sürücüsü tutuklanırken, 34 araç ise trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, rapor edilen sürücülerin işlediği suçlar şöyle sıralandı:
“207 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak, 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak ve 81 diğer trafik suçları.”
339 kişiye ceza yazıldı
Trafik denetimlerinde bin 942 araç sürücüsü kontrol edildi
Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 942 araç sürücüsü kontrol edildi.
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