Şantaja başvurdu

Eski kız arkadaşının kendisiyle birlikte olması için özel fotoğraflarıyla şantaj yapan 22 yaşındaki Mehmet Onat Öz, şikayet üzerine tutuklandı.

İfadesinde eski kız arkadaşı N.Z.F.’ye (K-21) karşı işlediği suçları itiraf eden zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Duruşmada zanlının 6 Aralık’ta kız arkadaşının elektronik posta adresine “aşağıda bekliyorum eğer hemen inmezsen hem annene hem de babana ilişkimizi, neler yaptığını anlatacağım. Bu son şansın aşağı inmek ve konuşmak için” şeklinde mesaj attığı açıklandı.

Zanlının baskıyla konuşmaya razı ettiği genç kızla buluştuğu 7 Aralık tarihinde ise “Benimle son kez birlikte olmazsan fotoğraflarını yayacağım, önce babandan başlayacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 6 Aralık 2024 tarihinde saat 14. 20’de kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşı N.Z. F.’nin mail adresine ”aşağıda bekliyorum eğer hemen inmezsen hem annene hem de babana ilişkimizi, neler yaptığını anlatacağım. Bu son şansın aşağı inmek ve konuşmak için”’yazıp göndermek suretiyle elektronik haberleşme yasasına aykırı harekete bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının 7 Aralık’ta ise Kalkanlı’da konuşmak için bir araya geldiği eski kız arkadaşına yine aynı sebepten dolayı “Benimle son kez birlikte olmazsan fotoğraflarını yayacağım, önce babandan başlayacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Zanlının 7 Aralık’ta tutuklandığını kaydeden polis, ikametgahında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada 2 adet laptop, bir adet tablet ve bir adet cep telefonu bulunarak emare olarak zapt edildiğini, zanlının gönüllü ifade vererek, her iki tarihte işlediği suçları itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü, zanlının evinde bulunan emarelerin DATA incelemesinin yapılacağını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.