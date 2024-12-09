‘Halk birlik olmalı’

Suriye‘de Beşar Esad iktidarının Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü liderliğindeki güçler tarafından devrilmesinin ardından Ankara‘dan ilk ve en kapsamlı resmi açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan‘dan geldi

Fidan, Katar‘da düzenlenen Doha Forumu‘nda yaptığı konuşmada HTŞ’nin Şam’da kontrolü ele geçirdiğini ve Esad’ın ülkeyi terk ettiğini doğruladı.

Bakan Fidan, Türkiye’nin önceliklerinden birinin Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi olduğunu söyledi:

“Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler. Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli, intikam güdülmemeli.”

Fidan, Ankara’nın Suriye’de üçüncü bir devletin kurulması olasılığıyla ilgili tepkisi sorusuna, “DAEŞ ve PKK’nın bu süreci kötüye kullanmadığının emin olmak için dikkatli” davrandıklarını ve ABD ile temas halinde olduklarını belirterek yanıt verdi.

