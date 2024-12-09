Hayati tehlikeleri yok

Abdullah SUİÇMEZ

Girne-Alsancak çevre yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında, Ramazan Özcan Çakmak, Gültekin Kızılbuğa ve Tolga Bulut yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda dün saat 08:30 sıralarında, meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Tolga Bulut’un (23) kullandığı GG 061 plakalı araç, dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp, orta refüjdeki bordür taşları ve demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, araç karşı şeride geçerek, o esnada gelen Ramazan Özcan Çakmak (21) yönetimindeki FJ 204 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu, demir korkuluklar savrularak, karşı istikamete seyreden Aleyna Ünal’ın (21) kullandığı UM 634 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan Tolga Bulut, Ramazan Özcan Çakmak ve FJ 204 plakalı araçtaki yolcu Gültekin Kızılbuğa (28), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından, Ramazan Özcan Çakmak ve Gültekin Kızılbuğa Acil Servis’te müşahede altına alınırken, Tolga Bulut ise Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alındı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Bu arada Dipkarpaz’da 317 miligram alkollü içki etkisi altındayken trafik kazası yapan bir sürücü hafif yaralandı ve ardından polis tarafından tutuklandı.

Polis bültenine göre Şükrü Göndermez (E-49) adlı sürücü önceki akşam saat 20.40’ta, Dipkarpaz’da Yokuş Sokak’ta 317 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 021 plakalı salon araç ile kuzeyden güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kuyu büzüne çarpıp kontrolsüzce savrularak takla attı.

Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü, Yenierenköy Sağlık Ocağı’ndaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında, “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapması” nedeniyle HR 021 plakalı araç sürücüsü Şükrü Göndermez tutuklandı.

