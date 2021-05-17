Kuzeyde 38, güneyde 165 yeni vaka 

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 bin 443 test yapıldı, 31'i yerel 38 pozitif vaka saptandı, 43 kişi taburcu oldu. Güney Kıbrıs'ta ise 63 bin 798 test yapıldı, 165 yeni vaka tespit edildi.

Adanın her iki kesiminde de vakalarda düşüş olurken, can kaybı yaşanmadı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 3 kişi havayolu ile gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak tespit edildi.

Vakalardan 19'u Lefkoşa, 9'u Girne, 3'ü Gazimağusa bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Çağlayan-2, Gönyeli-4, Köşklüçiftlik-1, Yenişehir-1, Aşağı Dikmen-1, Kızılbaş-6, Taşkınköy-1. Marmara-1, Ortaköy-2.

Girne: Girne Merkez- 3, Alsancak-5, Doğanköy-1.

Gazimağusa: Çanakkale-1,Baykal-1,Görneç-1.

Covid-19 genel durumu

Sağlık Bakanlığı Covid-19’da son rakamları da paylaştı. Rakamlar şöyle:



Yapılan toplam test sayısı 1.103.747, toplam vaka sayısı, 6902, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 6464, tedavisi devam eden vaka sayısı 405, pandemi merkezindeki hasta sayısı 23,pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 365, tetkikleri devam eden vaka sayısı 16, toplam kaybedilen hasta sayısı 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 33

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 339

Güvende Kal Genel tablo

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 1914

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 3594

Güneyde can kaybı yok

Güney Kıbrıs'ta günlük Coronavirüs vakalarında düşüş devam ediyor.

Son 24 saatte 63 bin 798 test yapıldı, 165 yeni vaka tespit edildi.

Rum sağlık yetkilileri, Coronavirüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Bununla birlikte tedavisi devam eden 157 hastadan 50'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.