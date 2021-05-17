Güney'de eğlence mekânları açılacak

Güney Kıbrıs’ta 10 Haziran’dan itibaren bar ve eğlence mekânları açılıyor.

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 17 Mayıs’tan itibaren vatandaşların restoran, kafe, tiyatro, sinema vb. açık hava mekanlarını ziyaret ederken safepass gösterme zorunda olmadıklarını söyledi.



Ioannou, akşam sokağa çıkma yasağının da saat 23.00 yerine gece yarısı başlayacağını dile getirdi.Yeni önlemlere göre, Güney Kıbrıs vatandaşları alışveriş merkezlerine, restoranlara, kafelere, kiliselere, sosyal etkinliklere, otellere, spor salonlarına ve saire gibi kapalı alanlara girebilmek amacıyla safepass (Kıbrıs bağışıklık belgesi) kullanmaya devam edecekler.10 Haziran tarihinden itibaren, sağlık protokolleri çerçevesinde bar ve eğlence mekanları faaliyete geçebilecek.