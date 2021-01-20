Suna ERDEN

Girne’de yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşının 19 bin lirasını çalan Burak Aksoy, şikayet üzerine gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Polis, çalınan paranın kayıp olduğunu belirtirken, duruşmada söz hakkı alan zanlı, “Aldım ama geri verecektim” dedi.

Girne Adli Şube’de görevli polis zanlının 14-17 Ocak 2021 tarihleri arasında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan bir yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı Murat Tatlı’nın valiz içerisinde muhafaza ettiği 19 bin165 TL nakit parasını çaldığını söyledi.

Olayın 18 Ocak tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, zanlının ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını, ayrıca çalınan paranın henüz bulunamadığını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise parayı aldığını kabul ederek, “Geri verecektim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

