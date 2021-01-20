5 kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkemizde son günlerde artan mültecilere önceki gece yenileri eklendi. KKTC’ye kaçak giriş yapan 11 Suriye uyruklu mültecinin 6’sı Gazimağusa’da, sınır kapısı yakınlarında yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan 6 şahıs, ülkeye 11 kişi olarak geldiklerini, diğer 5 kişinin, ülkeye giriş yaptıktan sonra farklı bir istikamete doğru giderek kendilerinden ayrıldığını itiraf etti.

Polis tarafından sorgulanan mülteciler, ülkeye giriş yaptıktan sonra bir bölgede bir süre gizlendiklerini, ardından tanımadıkları bir şahsın kendilerini alarak sınır kapısı yakınlarına getirdiğini ifade etti. PCR testleri yapılan mülteciler, Gazimağusa’da bulunan bir karantina oteline yerleştirildi.