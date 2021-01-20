80 bin nakit ödendi

Suna ERDEN

Sigara tütünü kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 gündür gözaltına bulunan Akdoğan eski Belediye Başkanı Adem Ademgil ile suç ortağı Kıbrıslı Rum Mattheou Mattheou hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Ademgil’in 10 bin, Mattheou’nun 70 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Adem Ademgil’in 16 Ocak 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında yönetimindeki MV 257 plakalı aracın arkasına yüklediği 113 bin 400 TL değerindeki 30 koli sigara tütünüyle Akıncılar bölgesinde askeri bölgeyi ihlal edip, Bayrak Tepe mevkiine girdiğini söyledi.

Polis, zanlı Mattheou Mattheou’nun ise Ademgil’in getirmiş olduğu sigara tütünlerini almak için Güney Kıbrıs’tan birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Bayrak Tepe’ye gizlice girdiğini ifade etti.

Polis, Mattheou’nun, Ademgil ile birlikte tütünleri araca yüklerken suçüstü tespit edildiğini ifade etti. Polis araçlarda bulunan sigara tütünlerinin emare olarak alındığını zanlı Ademgil’in tutuklanmasının ardından işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Ademgil’in 10 bin, Mattheou’nun 70 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Kefil de belirleyen mahkeme zanlı Ademgil için 2 kefilin 50 bin, zanlı Mattheou için ise 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına karar verdi.