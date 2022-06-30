Kalplerde yaşayacak

Teşkilatın sevilen ismi, yardımsever kişiliğiyle tanınan dost canlısı Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi hayatını kaybetti.

Efendi’nin2 yıldır tedavi gördüğü belirtildi. Efendi’nin vefatı başta ailesi olmak üzere polis teşkilatında büyük üzüntüyle karşılandı.

Eybil için bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlenecek.

Polis Genel Müdürlüğü'ndeki törenin ardından, öğle namazını müteakip Minareliköy Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından naaşı Minareliköy Mezarlığına defnedilecek. Efendi’nin vefatı nedeniyle birçok kurum, kuruluş ve siyasi isim mesaj yayımladı. Taziye mesajlarında uzun yıllar teşkilata hizmet eden Polis Genel Müdür 1. Yardımcısı Eybil Efendi’nin unutulmayacağı ifade edildi.

Etkinlikler iptal edildi

Bu arada Polis Örgütünün Kuruluşunun 58’nci Yıldönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri, Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Eybil Efendi’nin vefatı nedeniyle ertelendi.

Basın Subaylığı, Polis Örgütü’nün kuruluşunun 58’inci yıl dönümü ve Polis Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında planlanan; polis korteji, resepsiyon ile 3 Temmuz’daki Polis Halk Koşusu’nun iptal edildiğini de duyurdu.