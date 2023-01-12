İslam’da evlilik

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın, Polatpaşa Camisinde kadınlara yönelik konuşması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP kadın Örgütü’nün yanı sıra 8 kadın milletvekilinin ortak açıklamasında; Din Başkanı Ünsal’ın konuşmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. CTP Genel sekreteri Akansoy, Ünsal’ın görevden alınmasını istedi.

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Başkan Ünsal’ın bazı sözlerinin çarpıtıldığı iddia edilerek “Konuşmada asla ‘kocanız sizi ne zaman yatağa çağırırsa gelmek zorundasınız’ şeklinde son derece ilkel bir dil kullanılmadığı gibi konu hiçbir şekilde bu manaya gelebilecek bir söylemle ele alınmamıştır” denildi. Açıklamada, Ünsal’ın eleştirilen diğer sözlerine yer verilmezken; vatandaşlar konuşmanın kaydedildiği videonun kamuoyu ile paylaşılmasının yararlı olacağı uyarısında bulundu.

Erhürman: Asla kabul edilemez

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, kadınlara özel konferansta kullandığı iddia edilen ifadeler nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman "Din İşleri Başkanı'nın Mağusa'da kadınlara yönelik bir seminerde sarf ettiği ve basında yer alan sözler asla kabul edilemez. Kadını eşit kabul etmeyen, 'ikinci sınıf' gören, araçsallaştıran, aşağılamaya varan bu ifadeler herhangi birisi

tarafından değil, devlet adına görev icra eden Din İşleri Başkanı tarafından

kullanılmıştır” diyerek, tepkisini dile getirdi.

Akansoy: Görevden alınmalı

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ise "Din İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları, neresinden bakılırsa bakılsın, Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreç içerisinde

biriktirmiş olduğu toplumsal hafızaya ve kültürel yapıya tamamen aykırıdır.

Kamuoyunda infial yaratan bu çağdışı görüşleri en sert biçimde kınar ve reddederiz. Bu bakımdan atanmış Başbakanın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile atanan Ahmet Ünsal’ın hiç vakit kaybetmeksizin görevinden alınmasını talep ederiz” dedi.

Özersay: Orta çağ yaklaşımlarına geçit vermeyeceğiz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, laikliğin ve çağdaş düşüncelerin Kıbrıs Türk halkının DNA’sına kazındığını ve bunu değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Din İşleri Dairesi Başkanı’nın kadınlarla ilgili söylediği sözleri eleştirerek, “laiklik karşıtı din kisvesi altındaki gerici söylemlerin” endişe verici olduğuna işaret etti.

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu şartlarda böyle bir hükümetin bir şey yapacağını düşünüp hükümete çağrı yapmak saflık olur, bu hükümet görevde kaldığı sürece bunların arkası gelecektir. Onun için çözüm bu hükümeti istifaya zorlamaktan geçer.”

“Kadınları ötekileştiren, hakir gören, dini kullanarak cinsiyet temelli ayrımcılığa tabi tutan köhnemiş orta çağ yaklaşımlarına geçit vermeyeceğiz” diyen Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başta laiklik olmak üzere Atatürk ilkeleri Kıbrıs Türk halkının DNA'sına kazınmıştır, gerici değil ilerici, modern bir dünya görüşüne sahiptir ve bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Devleti kendi yetki kullandıkları alanlarda temsil ettikleri varsayılan kişilerin Anayasa'nın hükümleriyle ve doğal olarak da laiklik ve eşitlik ilkeleriyle bağlı olduklarını akılda tutarak hareket etmeleri şarttır. Bu durum özellikle Din İşleri Dairesi yetkilileri için geçerlidir.”

CTP Kadın Örgütü'nden sert eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, Ünsal’ın, bulunduğu mevkii kötüye kullanarak görev ve yetkilerini aştığını savunarak, söz konusu kişiye apar topar verilen vatandaşlığın iptal edilerek, görevden alınması için ilgili bakanın derhal girişimde bulunmasını talep etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, CTP'li kadınlar olarak bu sürecin peşini bırakmayacaklarını, dernekler ve atanmış kişiler aracılığıyla topluma gerici politikalar dayatanlara karşı mücadele etmekten vazgeçmeyecekleri vurgulandı.

Türkiye'den Din İşleri Dairesi Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın geçtiğimiz günlerde kadınlara yönelik sarf ettiği sözlerin, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş Kıbrıslı Türk kadınlar olarak kendilerini ciddi şekilde rahatsız ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokrasinin güçlenmesi ve temel insan haklarına yaraşır bir yaşam kurulabilmesi için yıllardır mücadele veren CTP'li kadınlar olarak, Ahmet Ünsal'ın sözlerini, yurdumuza ihraç edilmeye çalışılan yobaz ve ataerkil kültürün en bariz örneklerinden biri olarak görüyoruz."

Kadın milletvekilleri de tepki gösterdi

Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapan bir grup kadın milletvekilleri, Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın basına yansıyan kadınlara yönelik sözlerinin modern ve seküler bir yaşam biçimini benimsemiş olan tüm Kıbrıslı Türkleri derinden rahatsız ettiğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe tarafından yayımlanan açıklamaya, CTP Milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fide Kürşat, Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers imza koydu.

Açıklamada, ülkede yaşayan tüm kadınların temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendirilen ifadelerin görmezden gelinmesi veya kabullenilmesinin halkın seçilmiş vekilleri olarak söz konusu olmadığına vurgu yapıldı.



KTAMS, Din İşleri Başkanı’nın sözlerini kınadı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kadınlara yönelik “seminer” adı altında düzenlenen ve aslında yobazlığı yayma amacı taşıdığını savunduğu etkinlikte sarf ettiği sözleri şiddetle kınadığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının çağdaş düşünce yapısına tamamen zıt, kadınların eşitlikçi, özgürlükçü, modern yaşam tarzını hedef alan, kadını aşağılayan erkeğin malı gibi gören bu çağ dışı anlayışı sistematik bir şekilde topluma yayma çabaları karşısında yetkililerin sessiz kalmasının düşündürücü olduğunu" kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin karanlığa sürüklenmesi çabaları karşısında sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Bengihan, yetkilileri göreve davet etti.

Emekliler Derneği söylemleri kınadı

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Din İşleri Dairesi başkanını eleştirdi

Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği, Din İşleri Dairesi Başkanı'nın camilerde verdiği seminerlerdeki söylemlerini kınadı.

Konuyla ilgili yönetim kurulu açıklamasında, “Din kisvesi adı altında kadınlara kocalarına biat etmelerini ve gerekirse eşlerinin 3-4 kadınla evlenmelerine izin vermeleri gerektiği konusunda fetva veriyor. Bu toplum böyle bir müftüyü asla kabul etmez. Dolayısıyla biz bu müftüyü kınar ve derhal görevden alınmasını talep ederiz” denildi.

Sanatçı ve yazarlar ateş püskürdü

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Ünsal’ın “Kadınlara Yönelik Seminer” başlığı altında söylediklerinin birlik üyeleri arasında infial yarattığını kaydetti.

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği yaptığı yazılı açıklamada, bu çirkin müdahaleyi kınayarak, toplumumun bünyesine uygun olmayan Din İşleri Başkanlığının lağvedilmesini talep etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Siz kimsiniz ve kendinizi nerede zannediyorsunuz? Burası özgür kadınların ülkesi. Burada kadınlara “eş” değil “kadın” denir. Kadınlar kendileri ile ilgili kararları kendileri verir. İster evlenir, ister boşanır, ister çocuk, ister kedi sahibi olur. Buna karışma hakkını kimden alıyorsunuz? Biz yaşama biçimimize yapılan müdahalelere çok yüksek bir “hayır” cevabı veriyoruz ve bu konuda ülkemiz kadınlarının da yanımızda olduğunu biliyoruz. Vatandaşın vergileri ile beslenip toplum mühendisliği yapanlara dur denilmelidir. Kıbrıslı Türkler tarihleri boyunca yobazlığa geçit vermemişlerdir. Demokratik kültürümüz en büyük zenginliğimizdir ve bunun elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz.”