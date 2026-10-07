‘Memleketi ayağa kaldıracağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, milletvekili aday adaylarını tanıtmak üzere etkinlik düzenledi.

Dome Hotel’de yapılan etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, birbirinden değerli adaylarla yola çıktıklarını ifade ederek, “Yeni bir dönemi hep birlikte kuracağız” dedi.

Aday adayları etkinlikte parti üyelerine kendilerini tanıttı. Etkinliğe CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Konuşmasında halkın karar verdiğini, CTP’nin iktidar yürüyüşünü başlattığını söyleyen İncirli, CTP’nin hem seçimlere hem de iktidar sorumluluğunu taşımaya hazır olduğunu kaydetti.

Partinin uzun yıllardan gelen bilgi birikimiyle ülkeyi geleceğe taşıyacaklarını belirten incirli, “Çok az kaldı, bu karanlık gidecek, bu kötü gidişat duracak ve bu memleketi yeniden ayağa kaldıracağız.” dedi.

İncirli, aday adaylarının da belirlenen hedef doğrultusunda sorumluluk üstlendiğini belirterek, ülkeyi toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceklerini söyledi.

İncirli, “Biz sadece seçim gününe değil, seçimden sonraki güne hazırlanıyoruz.” diyerek, sahada yurttaşlara ülkeyi hangi yönetim anlayışıyla yöneteceklerini ve hayata geçirecekleri politikaları anlattıklarını belirtti.

İncirli, Hugo Sobral’ı kabul etti

Bu arada İncirli, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral’ı kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, İncirli’ye Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral’a ise; Jutta Segurola Pomoell ve Stefan Simosas eşlik etti.

Görüşmede, CTP’nin Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin vizyonu ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin kapsamlı çözüm sürecindeki rolü ele alındı.

Ayrıca görüşmede CTP, Avrupa Birliği-Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerinin mali yardım ekseninde yürütülmesinin ötesinde, stratejik bir ortaklık anlayışıyla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026, 10:02