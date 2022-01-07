Uyarıcı rapor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs'ta 19 Haziran 2021 ile 15 Aralık 2021 tarihleri arasında yaşanan önemli gelişmeleri içeren taslak raporunda, önemli bir noktaya dikkat çekti. Guterres, 15 Aralık 2021 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’nden Güney Kıbrıs’ a 1 milyon 956 bin 23 doz Covid-19 aşısı gönderildiğini ancak Kuzey Kıbrıs’a sadece 234 bin 38 doz aktarıldığını belirterek, “AB onaylı aşıların Kıbrıslı Türk toplumuna transfer oranı düşük kaldı” değerlendirmesinde bulundu.

Raporunda, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Türklere sağlanan Coronavirüs (Covid-19) aşıları ve Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Covid Sertifikasına eşit erişim konularında yaşadıkları zorluklara da değinen Guterres, bu konuda şu ifadelerde bulundu:

“Avrupa Birliği-onaylı aşıların Kıbrıslı Türklere transfer oranı düşük kalırken, Sağlık Teknik Komitesi iki taraf arasında aşıların transferini gözetmede aracı olmaya devam etti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, 15 Aralık itibarıyla, 1,956,023 doz aşı Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri tarafından alınmış ve Teknik Komiteye göre bu aşıların 234,038 dozu kuzeye aktarılmıştır. Kıbrıslı Türklerin AB Dijital Covid Sertifikası’na eşit erişimini sağlamaya yönelik çalışmalar sürmektedir, ancak önemli zorluklarla karşılaşılmaya devam etmektedir.”

Daha fazla işbirliği mümkün

Antonio Guterres, raporunda Kıbrıs sorununa da değindi. Guterres, “Kıbrıs’ta resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme kaydedilmemesinin, adada yeni gerçekler için olanak yaratmaya devam ettiğini” belirtti.



Antonio Guterres, raporunda, liderlere ve temsilcilerine diyaloğu sürdürme ve Özel Temsilcisi ve Özel Danışman Vekili ile yapılan haftalık üçlü görüşmeler aracılığı olmak da dahil bir birleriyle müdahil olma çağrısında bulundu. Guterres, şu ifadelerde bulundu:“Şu anki zorluklara rağmen, liderleri ve temsilcilerini; diyalogu sürdürmeye ve, güven artırıcı önlemlerde ilerleme kaydedilmesi ve adada gerilimi artırma eğilimi olan süregelen sorunların çözümlenmesi platformlarından biri olan Özel Temsilcim ve Özel Danışman Vekilim ile haftalık üçlü görüşmelerin sürdürülmesi de dahil, birbirleriyle müdahil olmaya cesaretlendiriyorum.”Guterres, “Liderleri, iki toplum arasında daha fazla doğrudan teması ve iş birliğini cesaretlendirmeye ve bu yöndeki çabalara yönelik somut destek vermeye çağırıyorum” ifadelerini de kullandı.Raporda, kültürel ve diğer iş birliklerinin kısıtlı kaldığına da işaret eden Guterres,: “Şahsımın ve Güvenlik Konseyi’nin tekrarlanan çağrılarına rağmen, Kıbrıs’ta iki taraf arasında daha fazla ekonomik ve sosyal eşitlik sağlanmasına; ekonomik, kültürel ve diğer iş birliklerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesine yönelik çabaları kısıtlı kaldı” ifadelerinde bulundu.