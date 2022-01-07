Performans çok düşük

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi tarafından derlenen bilgilere göre; Cumhuriyet Meclisi'nin

4 yılda 365 gün bile toplanamadığı ve bazı vekillerin, 2 yıldır adada bulunmayan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’den daha az kürsüye çıktığı ortaya çıktı. Hüseyin Özgürgün’ün ülkeden ayrılmadan önceki son iki yılda 14 kez kürsüye çıktığı, DP Milletvekili Koral Çağman 4, Mesut Genç ile Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Kutlu Evren 7’şer kez kürsüye çıkarak listenin sonlarında yer aldı.

4 yılda 365 gün bile toplanamadı

Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi’nin KKTC Meclis tutanakları, Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan (Youtube kanalı) derleyip karşılaştırmalı inceleme yaparak hazırladığı araştırmanın sonucuna göre; bin 478 gün görevde olan Cumhuriyet Meclis sadece 252 gün toplanabildi.

Döviz krizi, pandemi ve çeşitli gündemlerle karşı karşıya kalan KKTC’de, Meclis Genel Kurulu son

4 yılda 365 gün (1 yıl) bile toplanamadı.

Meclis Genel Kurulu geçtiğimiz 4 yılı nisap krizleriyle geçirdi. Genel Kurul bu 4 yılda 276 kez toplanmayı denedi, 14’ü son dönemde tam 24 kez nisabı sağlayamadı.

En çok kürsüye Arıklı çıktı

Yapılan araştırmada milletvekillerinin kürsüye çıkma sayılarına bakıldığında üç milletvekili öne çıktı.

Bunlardan ilki 342 rakamı ile YDP Milletvekili Erhan Arıklı olurken, ikinci 239 rakamı ile kürsüde konuşma yapan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit oldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise 231 sayısı ile üçüncü en çok kürsüye çıkan isim oldu.



CTP’de kürsüye en az çıkan isim ise 25 rakamı ile uzun süre Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Teberrüken Uluçay oldu.Mecliste grubu olan partilerin kürsüye çıkma ortalamasına bakıldığında ise Cumhuriyetçi Türk Partisi 102 rakamı ile ilk sırada yer alırken ikinci sırada 84 rakamı ile Ulusal Birlik partisi yer aldı.Halkın Partisi ise 63 rakamı ile üçüncü sırada yer aldı.

UBP’de lider Tatar

21 milletvekili ile Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi’nde ise 2020 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen ilk sırada 157 kürsü konuşması ile Ersin Tatar yer aldı.

Tatar’ı 144 rakamı ile UBP Milletvekili Ersan Saner ve 142 rakamı ile Sunat Atun takip etti.

Denktaş önde

3 milletvekili ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Demokrat Parti de ise en fazla kürsüye çıkan isim Serdar Denktaş olurken, Denktaş 115 kez kürsüde konuşma yaptı. Fikri Ataoğlu ise 69 kez kürsüye çıktı. Demokrat Parti Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ise milletvekili yemini de dahil sadece 4 kez kürsüye çıkarak en az kürsüye çıkan vekil oldu.

TDP’de kürsü Özyiğit’in

Üç milletvekili ile Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Toplumcu Demokrasi Partisi’nin en çok kürsüye çıkan vekili Cemal Özyiğit oldu. Özyiğit 239 kez kürsüde konuşma yaptı. Özyiğit’i 113 kere kürsüye çıkan Hüseyin Angolemli izlerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Zeki Çeler ise 106 kez kürsüye çıktı.

YDP’de iki vekil arasında büyük fark

İki milletvekili ile Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Yeniden Doğuş Partisi’nde ise bu iki vekil arasında büyük fark araştırmaya yansıdı. 342 kez meclis kürsüsünü kullanan YDP Milletvekili Erhan Arıklı listenin birinci sırasında yer alırken önce YDP Milletvekili daha sonra ise partisinden istifa edip Bağımsız Milletvekili olarak devam eden Bertan Zaroğlu ise kürsüye sadece 39 kez çıktı.

Halkın Partisinde öne çıkan iki isim

9 vekil ile Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Halkın Partisi’nde ise iki isim öne çıkıyor. 134 kez kürsüde konuşma yapan HP Milletvekili Kudret Özersay’ı 122 rakamı ile Jale Refik Rogers izlerken, partiden istifa edip Bağımsız Milletvekilleri olarak devam eden Hasan Büyükoğlu 15, Mesut Genç ise sadece 7 kez kürsüye çıktı.