‘Tecrübe bizde’

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, bölge gezilerine Lefkoşa’ya bağlı yerleşim birimleri ile devam etti ve Haspolat, Demirhan, Minareliköy ve Değirmenlik’i ziyaret etti.

Sucuoğlu, UBP’nin örgütsel yapısıyla her bölgede gücünü hissettirdiğini, Lefkoşa’nın doğu bölgesinde her zamanki gibi en büyük desteği alacağını söyledi.

İstikrarlı bir KKTC’nin, UBP’nin tek başına iktidara gelmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar ile ekonomik kalkınmış, refahı yüksek bir ülkenin yolunun açılacağını belirtti.



Başbakan Sucuoğlu, “, karar alma gücü bizde. Tek başına iktidar olma şansı bir tek UBP’de. Sandığa gidelim ve UBP’ye mühür vuralım” dedi.5 yıllık tek başına iktidar dönemini, ülkenin geleceği çocuklar ve gençler için hayata geçirmek zorunda olduklarını belirten Sucuoğlu, “Bizim istediğimiz radikal kararları alabilmemiz için halkımızın bize tek başına iktidar olma şansını tanımasıdır” diye konuştu.Sucuoğlu, “Muhalefetin elinde şimdi de Türkiye’ye gidip gitmeyeceğim konu oldu. Evet, Faiz Sucuoğlu önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gidiyor” ifadelerini de kullandı.Ekonomide istikrarı yakalamak için tüm kadrolarıyla çalıştıklarını ifade eden Sucuoğlu, hükümete geldikleri günden beri birçok sıkıntının üstesinden gelmeyi başardıklarını kaydetti.