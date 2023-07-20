Gerilim içinde

Gazimağusa’da yaşanan olayda, Yaşar Ocak’ın eski eşinin telefonda taciz suçlamasıyla polise yaptığı şikayeti geri çekmesi için genç kadını tehdit ettiği ileri sürüldü. İddialara göre, zanlı, eski eşine hitaben, “benim kaybedecek bir şeyim yok, seni öldürürüm” dedi. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, zanlının, 18 Temmuz 2023 tarihinde, eski eşinin iş yerine giderek, telefonda tacizle ile ilgili şikâyetini geri çekmesi için, “benim kaybedecek bir şeyim yok, seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023, 10:50