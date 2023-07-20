Uyanıklar yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, sahte ilan yayımlayarak Mercedes marka bir aracı satılıkmış gibi gösterip ön ödeme olarak 200 bin TL aldıkları iddia edilen Selahattin Sevinç ile suçla bağlantılı olduğu şüphesiyle Onay Kapkın, gözaltına alındı. Zanlılar, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yağız Kol, 17 Temmuz 2023 tarihinde aslında satılık olmayan Mercedes bir aracın satılık gibi gösterilerek M.B.F isimli şahıstan ön ödeme olarak 200 bin TL para talep edildiğini söyledi. Polis M.B.F’nin parayı Selahattin Sevinç’in hesabına aktardığını açıkladı.

Polis, zanlının yapılan telefon dökümü incelemesinde, Onay Kapkın’ın da mesele ile bağlantılı görüldüğünü bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını ve aranmakta olan bir şahsın daha olduğunu belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların, 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023, 10:54