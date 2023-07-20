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Siyah örtüyle gizlendiler

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Aracına gizlediği biri çocuk, 3 mülteciyi Larnaka’dan Girne’ye getirip, TIR içinde Türkiye’ye gitmelerine yardımcı olmakla suçlanan Perihan Alioğlu tutuklandı

Siyah örtüyle gizlendiler
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Aracına gizlediği biri çocuk, 3 mülteciyi Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçirdikten sonra, Girne Turizm Limanı’ndan bir Tır şoförünün yardımıyla çıkış yapmalarına yardım eden Perihan Alioğlu gözaltına alındı.
Polis, zanlının mültecileri Larnaka bölgesinden aracına bindirdiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının mültecileri Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye soktuğunu belirtti. 
Polis, akabinde 3 mültecinin Girne Turizm Limanı’ndan yapılan tüm soruşturmaya rağmen tespit edilemeyen bir TIR şoförünün yardımıyla Via Mare isimli gemiye binip, KKTC'den çıkış yaptıklarını anlattı. Polis, mültecilerin Türkiye’de tespit edilerek yakalandıklarını,  KKTC’ye iade edildiklerini belirtti.
Polis, suçla bağlantılı olduğu belirlenen zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde Girne Adli Şube ekibi tarafından tutuklandığını kaydetti. Polis, Alioğlu'nun NV 960 plakalı aracı içerisinde yapılan aramada ise zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinde bahsettikleri saklanmak amacı ile kullanılan 2 adet siyah renk örtünün tespit edildiğini kaydetti.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini, iki kişinin arandığını belirterek, iki gün ek tutukluluk talep etti. 
Mahkeme talebi kabul etti.  

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Sevda
Sevda - 3 dakika Önce

Pergamadan nasıl geçti barikattan merak ettim

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