Gezmeye gitti diye darp edip, boğazına sıktı

Suna ERDEN

Gönyeli’de meydana gelen olayda izinsiz dışarı çıktığı gerekçesiyle 16 yaşındaki oğlunu darp edip, boğazını sıkan Adil Sezik, araya giren eşinin yüzünü de defalarca yumrukladı. Olayın ardından

anne ile oğlu hastaneye götürülerek, tedavi edilirken, zanlı tutuklandı.

Hakkında başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Duruşmada 16 Ağustos’ta meydana gelen olayı aktaran polis, Adil Sezik’in kendisinden habersiz dışarı çıktığı gerekçesiyle 16 yaşındaki oğlunu darp ettiğini, boğazını sıktığı esnada araya eşi E.S.’nin girdiğini söyledi.

Polis, zanlının araya giren eşi E.S.'yi ittirerek başının sağ kısmını kapıya çarpmasına neden olduğunu ve yüzüne defalarca yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, E.S. ve oğlunun Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Türkiye ve KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve ikamet adresinin olduğu bölgeden izinsiz ayrılmaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 10:23